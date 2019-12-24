Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Заинтересованность в полетах не из "домашнего" региона (седьмая степень "свободы воздуха") в Пулково подтвердили Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие авиакомпании.

При этом рассмотрение конкретных заявок от перевозчиков российские авиавласти начнут с 2020 года, уточнили в Минтрансе.

"Министерство транспорта РФ информирует, что с 1 января 2020 года в аэропорту Пулково будет введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург сроком на пять лет, - отмечается в сообщении Минтранса. - По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств".

Всего же в перечень вошли 30 стран. Как следует из сообщения "Пулково", они разделены на две группы. Страны первой группы смогут летать в Пулково по седьмой "свободе воздуха" без ограничений. В эту группу включена 21 страна: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Авиакомпании второй группы стран смогут летать в Пулково с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета. В эту группу вошли Австрия (кроме Вены), Болгария (можно осуществлять полеты только в Софию), Великобритания (кроме Лондона), Германия (кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена), Испания (кроме Барселоны и Малаги), Италия (кроме Рима и Милана), Кипр (за исключением Ларнаки и Пафоса), Франция (кроме Ниццы и Парижа) и Чехия (кроме Праги).

По мнению Минтранса, введение седьмой степени "свободы воздуха" в совокупности с упрощением визового режима "даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности Санкт-Петербурга и положительным образом скажется на социально-экономическом развитии города и области".

"На 95% они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе. Из 22 стран исключением является только Великобритания", - отмечается в сообщении.

Режим "открытого неба" и степени "свободы воздуха"

Вопрос введения режима открытого неба в Пулково стал обсуждаться только в этом году.

Коммерческие права на выполнения рейсов в гражданской авиации разделены на девять степеней "свободы воздуха", по степени расширения возможностей для перевозок для авиакомпаний. Так, если первая свобода дает возможность перевозчику просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, то уже девятая подразумевает право на перевозку пассажиров внутри иностранного государства.

Седьмая "свобода воздуха" дает перевозчику возможность выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе.