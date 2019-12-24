Суд снял арест с самолета Дмитрия Ананьева по просьбе швейцарского холдинга UBS Group

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы снял арест с самолета Bombardier Challenger 650 бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева по обращению швейцарской UBS Switzerland AG. Это следует из резолютивной части определения суда, размещенной в картотеке арбитражных дел.

По данным UBS, в рамках дела были арестованы принадлежащие банку самолеты Bombardier Challenger 650.

"Заявление UBS Switzerland AG об отмене обеспечительных мер по делу удовлетворить. Отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 29 мая 2019 года в части ареста самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LDN, серийный номер 6087", - говорится в определении.

Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Арест имущества

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц банка возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. По иску банка арестовано имущество Ананьевых: 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, здание и коллекция Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Арестовано имущество не только самих ответчиков, но и их родственников, говорили в Промсвязьбанке.

Позднее суд отменил арест части активов Дмитрия Ананьева, сняв обеспечение с 80% его зарплаты и иных доходов. Также арест был снят с 80% доходов с банковских счетов его брата Алексея Ананьева, бывшего совладельца ПСБ, а также принадлежащего ему самолета Bombardier. Также суд отменил арест 80% доходов бывшего руководителя блока финансовых рынков ПСБ Дмитрия Иванова и 80% доходов с банковских счетов бывшего зампреда правления, руководителя блока частного капитала и управления инвестициями банка Татьяны Волошкиной.

Также Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего зампреда правления, руководителя блока "Финансы" Промсвязьбанка Владимира Мамакина, а также активов жены бывшего зампреда правления Промсвязьбанка Андрея Жупанова Марии Очировой (не является ответчиком по делу), частично отменив по их ходатайству обеспечительные меры.

О банке

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.