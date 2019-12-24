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Ленинградская область обучит предприятия розничной торговли работе по системе tax free

Участниками системы станут не только конкретные магазины, но и вся розничная торговля региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области обучит предприятия розничной торговли региона работе по системе tax free. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря объявил о расширении географии и числа участников эксперимента tax free в России и распространил его еще на три региона: Ленинградскую область, Приморский и Хабаровский края. Он также сообщил, что снимается привязка магазинов к конкретным адресам, которые оговаривались в предыдущей версии постановления, и теперь в проекте может участвовать вся розничная торговля региона, которая ведется российскими юридическими лицами.

"Система tax free даст возможность иностранцам, посещающим Ленинградскую область, вернуть НДС с покупок в магазинах. Таким образом, это будет способствовать увеличению туристического потока и оборота торговли. Кроме того, теперь в этой системе смогут участвовать не только конкретные магазины, а вся розничная торговля Ленинградской области. Для этого комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области проведет обучение представителей торгового сектора по оформлению документов на возврат налога", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба привела слова губернатора региона Александра Дрозденко о том, что это будет "весомым бонусом" для иностранных туристов в Ленинградской области. "С октября у нас уже действует упрощенный въезд по электронной визе для граждан 53 иностранных государств. Мы благодарны федеральным властям за внимание к нашему региону как к активно развивающейся туристической территории", - отметил Дрозденко.

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар.

Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться системой tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем в список вошли города, принимавшие чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего до последнего распоряжения о расширении географии участников услуга оказывалась в 15 городах РФ.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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