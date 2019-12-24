Один из основателей Uber Каланик покинет совет директоров компании

ТАСС, 24 декабря. Один из основателей сервиса автоперевозок Uber Трэвис Каланик покинет совет директоров компании 31 декабря, он намерен сконцентрироваться на собственных бизнес-проектах. Об этом говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе компании.

"Uber был частью моей жизни последние 10 лет. Конец десятилетнего периода [управления компанией] и проведение публичного размещения ее акций (IPO) кажутся мне подходящим моментом для того, чтобы сосредоточиться на своих текущих бизнес-проектах и благотворительности. Я горжусь всем, чего достигла Uber", - заявил бизнесмен.

Уход Каланика из совета директоров произошел на фоне убытков Uber в третьем квартале 2019 года: они составили $1,2 млрд По оценке газеты The Wall Street Journal, такие финансовые результаты обусловлены, в частности, тем, что компания выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с IPO, которую она провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.