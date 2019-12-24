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Один из основателей Uber Каланик покинет совет директоров компании

Он собирается сконцентрироваться на собственных бизнес-проектах
Трэвис Каланик EPA/WILL OLIVER
Описание
Трэвис Каланик
© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 24 декабря. Один из основателей сервиса автоперевозок Uber Трэвис Каланик покинет совет директоров компании 31 декабря, он намерен сконцентрироваться на собственных бизнес-проектах. Об этом говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе компании.

"Uber был частью моей жизни последние 10 лет. Конец десятилетнего периода [управления компанией] и проведение публичного размещения ее акций (IPO) кажутся мне подходящим моментом для того, чтобы сосредоточиться на своих текущих бизнес-проектах и благотворительности. Я горжусь всем, чего достигла Uber", - заявил бизнесмен.

Уход Каланика из совета директоров произошел на фоне убытков Uber в третьем квартале 2019 года: они составили $1,2 млрд По оценке газеты The Wall Street Journal, такие финансовые результаты обусловлены, в частности, тем, что компания выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с IPO, которую она провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

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