Дилер Bentley отзывает в России семь автомобилей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" - российский дилер Bentley - отзывает семь транспортных средств моделей Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24.

"Причиной отзыва транспортных средств является вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка. Это объясняется тем, что часть деталей, полученных Bentley Motors от поставщика, могла быть изготовлена с невыдержанным размерным допуском", - сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2016 года по январь 2018 года.

На транспортных средствах будут заменены несоответствующие патрубки деталями требуемого размера. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 242 единицы, что на 30% выше результата годом ранее (187 единиц).