Силуанов продолжит настаивать на сокращении числа надзорных ведомств в России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов продолжит инициировать предложения о сокращении числа надзорных ведомств в России.

"Пока эта тема не развилась. Но то, что у нас большое количество надзоров, - это правда", - заявил Силуанов журналистам.

"Для предпринимателя было бы более правильно, если бы приходил один надзирающий орган и проверял больше направлений работы, нежели, как сейчас, их приходит несколько и, соответственно, мешает бизнесу, мешает работе. Да и издержки для государства тоже какие", - подчеркнул первый вице-премьер.

"Поэтому я по-прежнему буду этот вопрос инициировать, будем предлагать. Особенно в связи с решением о сокращении количества чиновников в следующем году на 5% такая постановка вопроса абсолютно справедлива", - заключил Силуанов.