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Новый год и Рождество - 2020

РЖД назначают 1,5 тыс. дополнительных поездов на Новый год и Рождество

В компании не исключают и включение в состав уже назначенных поездов дополнительных вагонов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания "Российских железных дорог") назначит 1461 дополнительный поезд отправлением с 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, на 9% больше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе РЖД.

В праздники в поездку планируют отправиться около 5 млн пассажиров. При этом, по оценкам компании, пиковыми датами станут 28-30 декабря 2019 года и 5-7 января 2020 года. РЖД выбрали наиболее востребованные маршруты для назначения дополнительных поездов - они связывают Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, в перечень попали и несколько межрегиональных маршрутов.

Из Москвы дополнительные поезда будут курсировать в том числе в Адлер, Новороссийск, Архангельск, Котлас, Казань, Ижевск, Киров, Самару, Уфу, Пензу, Челябинск, Оренбург. Из Санкт-Петербурга можно будет добраться на дополнительных поездах в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Сосногорск, Уфу, Архангельск, Смоленск, Великие Луки.

В РЖД не исключают и включение в состав уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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