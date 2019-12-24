Эксперты: договор с "Нафтогазом" поддержит экспорт "Газпрома" и снизит юридические риски

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Соглашение о продлении срока транзита российского газа по территории Украины с 2020 по 2024 годы, которое до конца текущего года планируют заключить "Газпром" и "Нафтогаз", позволит поддержать объем экспорта газа и снизить юридические риски для российской газовой компании, открыв для нее зарубежные рынки заимствования. Такое мнение высказало агентство Moody`s.

"Отзыв взаимных исковых требований, судебных решений по которым еще нет, исключает возможность ареста активов "Газпрома" за пределами России. Компания также сможет выйти на рынок еврооблигаций без угрозы от потенциальных санкций со стороны площадок размещения бумаг", - отмечает агентство.

Также Moody's считает, что продление транзитного договора поддержит объемы экспорта российского газа и позволит диверсифицировать маршруты его поставок в Европу. Даже выплата "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитражного суда не окажет заметного негативного влияния на ликвидность российской компании, считает Moody's.

"Платеж в размере $2,9 млрд "Нафтогазу" лишь незначительно ослабит и без того устойчивую ликвидность "Газпрома", - говорится в отчете.

Moody's отмечает, что по состоянию на 30 сентября 2019 года ликвидность российской компании включала в себя денежные средства и краткосрочные депозиты в сумме $21,6 млрд, а также высокий операционный денежный поток - по оценке экспертов Moody's, операционный денежный поток "Газпрома" по итогам четвертого квартала 2019 года и весь 2020 год составит порядка $38 млрд.

Эта ликвидность, как отмечают аналитики, будет комфортно покрывать долги "Газпрома", выплату "Нафтогазу", реализацию инвестиционной программы и дивидендные выплаты.

"Эта ликвидность будет комфортно покрывать долги "Газпрома" в размере $10,7 млрд, срок выплаты которых наступит в тот же период, что и выплата $2,9 млрд ["Нафтогазу"], реализацию консолидированной инвестиционной программы в размере около $34 млрд и дивидендные выплаты", - отмечает агентство.

Россия и Украина на прошлой неделе согласовали принципиальные условия продления транзита российского газа через территорию Украины на следующие пять лет, с возможностью продления на 10 лет. Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине.