Мантуров рассказал, когда оценят ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ущерб от пожара на единственном в РФ авианосце "Адмирал Кузнецов" будет оценен в конце первого квартала следующего года, сроки ремонта сдвигать не планируется, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью " Известиям ", опубликованном в среду.

"Могу сказать, что сроки ремонта мы сдвигать не планируем. А ущерб сможем оценить только в конце I квартала 2020 г. - нужно все проинспектировать, не только помещения, но и компоненты, нужно понять, что идет под замену, а что можно отремонтировать", - сказал он.

Ремонт корабля планировалось завершить в 2022 году. Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов опроверг информацию, что стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова" после пожара составит 95 млрд рублей.