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"Известия": Минфин предлагает тщательнее проверять производителей пива и сидра

В ведомстве уточнили, что законопроект не предусматривает введение каких-либо дополнительных ограничений
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минфин хочет зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаре. Соответствующую поправку ведомство предлагает прописать в 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", пишет в среду газета "Известия", которая ознакомилась с пояснительной запиской к законопроекту.

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Издание отмечает, что в соответствии с положениями закона № 171 госнадзор в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в том числе посредством проведения плановых проверок представителей бизнеса. Однако, как подчеркивает Минфин, ряд видов деятельности по обороту и производству такой продукции лицензированию не подлежит, и у контролирующих органов нет возможности получить точную информацию о числе и местонахождении лиц, которые ее осуществляют. При этом все оборудование регистрируется в едином госреестре, а значит, у Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка есть вся информация о производителях. В связи с этим Минфин и предлагает дополнить статью 23.1 закона № 171 в части проведения плановых проверок в отношении лиц, осуществляющих производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В пресс-службе Минфина изданию уточнили, что "законопроект не предусматривает введение каких-либо дополнительных ограничений, он лишь приводит закон в соответствие с реальной действующей практикой организации государственного контроля".

Представители пивоваренного бизнеса раскритиковали инициативу министерства. Они заявили изданию, что она избыточна и не укладывается в концепцию так называемой регуляторной гильотины кабмина. А вот в Госдуме, наоборот, готовы идею поддержать, там рассчитывают на повышение качества напитков. Такое мнение выразил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов.

Теги
РоссияЕмельянов, Михаил Васильевич
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