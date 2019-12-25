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РБК: Чемезов предложил сделать "Ростех" оператором по обращению с промышленными отходами

Глава госкорпорации отметил, что порядок обращения с отходами производств законодательно не определен, при этом на подобный мусор приходится 95% всего объема отходов в России
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов направил вицу-премьеру РФ Алексею Гордееву письмо, в котором выступил с идеей наделить "Ростех" полномочиями федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на копию письма Чемезова.

По информации издания, глава "Ростеха" отметил, что в настоящее время законом "Об отходах производства и потребления" установлены правила по обращению с отходами I-II классов опасности в части их сбора, транспортировки, обработки и утилизации, а также участия в формировании тарифной политики и использования утилизированных компонентов отходов в хозяйственном обороте. При этом порядок обращения с отходами производств законодательно не определен, тогда как на подобный мусор приходится 95% всего объема отходов в РФ.

По мнению Чемезова, отсутствие единого оператора по обращению с промышленными отходами может поставить под угрозу исполнение тех мероприятий, которые предусмотрены национальным проектом "Экология".

В свою очередь, представитель аппарата вице-премьера Гордеева отказался от комментариев. В министерстве природы РФ также не ответили на запросы РБК.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят 11 подразделов, включая федеральные проекты "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Комплексная система обращения с ТКО". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,041 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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