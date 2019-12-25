Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос о возможном выходе Центрального банка РФ из капитала Сбербанка лежит в компетенции правительства России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать эту идею.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил ранее, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка. По его словам, эта идея впервые поднималась более 10 лет назад. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также отмечал, что Банк России уже довел свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом. Он добавил, что оснований для передачи контрольного пакета акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ РФ, другой государственной структуре нет.