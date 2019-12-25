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В Забайкалье решили проблему дефицита ГСМ в районах края

В декабре в 12 районах региона зафиксировали перебои с топливом из-за задержки цистерн на железной дороге
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© Александр Рюмин/ТАСС

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкалья решили проблему нехватки топлива на автозаправочных станциях, с которой в декабре столкнулись жители 12 районов края, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

Перебои с топливом зафиксировали в декабре в 12 из 31 района Забайкальского края. На некоторых заправках бензин и дизельное топливо продавали только спецтранспорту - например, машинам скорой помощи и пожарным. По данным краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, нехватка автомобильного топлива в районах была связана с задержкой цистерн на железной дороге. Власти обещали справиться с проблемой до новогодних праздников.

"В отдаленных районах были перебои в поставке топлива. Самая напряженная обстановка была в Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Цистерны, которые находились в пути по железной дороге, задерживались. Сейчас проблема снята, поставки будут усилены и увеличены", - приводит пресс-служба слова и.о. вице-премьера края Александра Бардалеева.

Он отметил, что в регионе обеспечен 10-дневный запас топлива, а в ближайшие дни поступит еще около 8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ).

По словам гендиректора компании "Нефтемаркет" Алексея Клубовича, в нескольких районах есть ограничения на продажу топлива. "Выдается 10 литров на сутки одному физическому лицу из-за возникшего ажиотажа среди местных жителей. Думаю, через три-четыре дня ограничения будут полностью сняты. Во время новогодних праздников и в дальнейшем все будет работать без ограничений и перебоев", - заверил он.

Власти региона, представители топливных организаций и Забайкальской железной дороги договорились о мониторинге перевозок цистерн с топливом и оперативных мерах по информированию и реагированию в случае их задержек.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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