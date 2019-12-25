Московский НПЗ увеличит в 2020 году выпуск керосина в два раза и дизеля в 1,5 раза

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский НПЗ (входит в структуру "Газпром нефти") планирует в 2020 году ввести в эксплуатацию комплекс "Евро+", что позволит двукратно увеличить выпуск керосина - до 1,4 млн тонн в год, а также в 1,5 раза производство дизельного топлива - до 3,2 млн тонн. Завод также начнет производить зимний и арктический сорта дизеля, сообщил в интервью агентству "Аргус" директор дирекции нефтепереработки "Газпром нефти" Михаил Антонов.

"Если говорить в цифрах, мы сможем увеличить производство авиационного керосина в два раза - с 0,7 млн до 1,4 млн тонн в год, в полтора раза - с 2,1 млн до 3,2 млн тонн в год - нарастить выпуск дизельного топлива, в том числе зимнего, а производство автомобильных бензинов вырастет с 2,3 млн до 2,9 млн тонн в год", - сказал он.

Комплекс "Евро+" состоит из установки первичной переработки нефти мощностью 6 млн тонн в год, установки риформинга, которая позволит производить высокооктановый компонент бензина, блока гидроочистки дизельного топлива. После его запуска компания сможет вывести из эксплуатации пять установок прошлого поколения, повысив энергоэффективность и экологические характеристики предприятия. Инвестиции "Газпром нефти" в проект составят 98 млрд рублей.

Загрузка завода после запуска "Евро+" вырастет с 11 млн тонн в 2019 года - до 12 млн тонн в 2020 году.

"Новая установка каталитического риформинга, входящая в состав комплекса "Евро+", позволит вырабатывать риформат - компонент автомобильного бензина с октановым числом 104 единицы. Таким образом, и Московский НПЗ вслед за Омским НПЗ получит возможность производить автомобильный бензин G-Drive 100. Кроме того, за счет изодепарфинизации "Евро+" даст возможность производить зимнее дизельное топливо, в том числе арктических сортов", - добавил он.