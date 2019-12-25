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Силуанов сообщил о перевыполнении плана по гарантийной поддержке в рамках нацпроекта МСП

Выдано гарантий на сумму 280 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Плановые показатели в рамках национального проекта МСП по гарантийной поддержке перевыполнены, сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Перевыполнен план по гарантийной поддержке (в рамках нацпроекта МСП). Выдано гарантий на сумму 280 млрд рублей, плановые значения (2019 года) 120 млрд рублей", - сказал он.

Гарантийная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках финансовых продуктов, начиная от льготных кредитов и заканчивая лизингом.

Нацпроект МСП разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияМалый и средний бизнес
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