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"Профотек" и швейцарская ABB разработают решение для цифровых электроподстанций

Компании планируют заняться изготовлением высоковольтных компактных модулей на базе выключателей с электронными измерительными трансформаторами тока и напряжения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" АО "Профотек" и ООО "АББ Электрические сети" (подразделение швейцарской ABB в России) планируют совместную разработку, испытания и продвижении на российский рынок интеллектуального выключателя для цифровых электрических подстанций, сообщили в среду в пресс-службе УК "Роснано".

"Целью сотрудничества станет изготовление высоковольтных компактных модулей на базе выключателей с электронными измерительными трансформаторами тока и напряжения. Такие устройства будут обеспечивать надежную защиту, отсутствие "мертвых зон", а также высокоточные измерения для коммерческого учета и релейной защиты", - говорится в сообщении пресс-службы.

В начале декабря на международном форуме "Электрические сети" (МФЭС-2019) на стенде АВВ был представлен макет выключателя со встроенным оптическим измерительным трансформатором. Такие приборы станут основой при создании готовых решений для цифровых подстанций, которые потребуют минимального обслуживания, будут надежны и экономичны.

Решение, продемонстрированное на МФЭС-2019, - первый из совместных проектов "Профотек" и "АББ Электрические сети". Реализация достигнутых договоренностей обеспечит возможность поэтапного перехода предприятий электросетевого комплекса к концепции цифровой подстанции.

АО "Профотек" с 2010 года занимается разработкой и производством электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На сегодняшний день компания "Профотек" является единственным российским производителем, обладающим собственной технологией и полным циклом производства такой продукции. Измерительные оптические трансформаторы производства "Профотек" использованы при строительстве энергообъекта высокого класса напряжения - ПС 500 кВ "Тобол", применены на Волховской ГЭС, объектах электроснабжения компании "Транснефть" (на двух подстанциях 110/10 кВ). Партнерами компании на международном рынке стали швейцарская компания Condis и португальская корпорация EFACEC.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

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