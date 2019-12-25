"Аэрофлот" и Brussels Airlines заключили код-шеринговое соглашение о совместных рейсах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - и авиакомпания Brussels Airlines заключили код-шеринговое соглашение о совместных рейсах между Россией и Бельгией. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе российской компании.

Данное соглашение подразумевает, что авиакомпании могут ставить свои самолеты на рейсы друг друга, а также предлагать больше вариантов для транзитных перелетов со стыковками в Москве и Брюсселе.

"Продажи билетов по новому соглашению открыты, первые совместные рейсы начнут выполняться с 20 января 2020 года", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что документ также внедряет между двумя перевозчиками систему "сквозной регистрации", позволяющую пассажирам, следующим с пересадкой, сдать багаж при отправлении и получить его в финальном пункте назначения без необходимости перерегистрации в пункте транзита.

В пресс-службе напомнили, что в июне текущего года Brussels Airlines перевела свои рейсы в московский аэропорт Шереметьево. "Принятию решения о смене аэропорта базирования способствовали благоприятные условия для трансферных пассажиров, оперативность и качество сервиса в самом быстрорастущем аэропорту России", - отметил собеседник агентства.