СГК готова вложить в теплоснабжение проблемного Черногорска в Хакасии около 3 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) готова инвестировать в 2020 году в теплоснабжение в Хакасии порядка 3 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Абаканского филиала компании в среду. Большая часть инвестиций придется на проблемный с точки зрения теплоснабжения Черногорск.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошла авария, ликвидация последствий которой заняла около двух суток. Число людей, остававшихся без теплоснабжения, составило порядка 16 тысяч человек. Проблемы с теплоснабжением города возникали и зимой 2017-2018 гг.

"Общий объем инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения Хакасии в 2020 году может составить три миллиарда рублей. Таких вложений не было на протяжении последних десятков лет", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в Абаканском филиале компании, основная доля инвестиций придется на Черногорск.

Компания планирует провести модернизацию внутригородских системы теплоснабжения Черногорска, которая предполагает капитальный ремонт и строительство теплосетей и реконструкцию тепловых пунктов и насосных станций. Объем инвестиций составит 748 млн рублей, из них 286 млн рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Еще около 2,5 млрд рублей компания готова направить на переподключение Черногорска от местных котельных к Абаканской ТЭЦ. Проект предполагает строительство 12-километровой тепломагистрали. "Если проект по модернизации внутригородских сетей точно будет реализовываться в 2020 году, то подключения Черногорска к ТЭЦ будет зависеть от решения регионального правительства", - отметил представитель компании.

Также компания в 2020 году планирует провести замещение котельной в селе Подсинее и переводе потребителей на мощности котельной № 6 в Абакане. Объем инвестиций в проект составляет 131 млн рублей, из них 79 млн рублей предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, компания продолжит модернизацию теплосетей в Абакане.

О компании

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.