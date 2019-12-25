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Греф допустил сотрудничество Сбербанка с Alibaba после сделки с Mail.Ru Group

По словам банкира, в ходе подготовки сделки с Mail.Ru Group вопрос участия Сбербанка в совместном предприятии Mail.Ru и Alibaba не обсуждался

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф допустил возможность сотрудничества с китайским интернет-гигантом Alibaba после прошедшей сделки банка с Mail.Ru Group. Об этом он сообщил в интервью агентству "Рейтер".

"В какой-то момент времени надо будет садиться и обсуждать, есть ли у нас поле для совместной деятельности (с Alibaba после покупки Сбербанком доли в Mail.ru - прим. ТАСС). Пока рано говорить. Я не вижу ничего страшного, если мы не договоримся - будем существовать параллельно. Возможно, о каком-то партнерстве договоримся", - сказал Греф.

По словам банкира, в ходе подготовки сделки с Mail.Ru Group вопрос участия Сбербанка в совместном предприятии Mail.Ru и Alibaba не обсуждался.

"Это один из пунктов, который нам предстоит обсудить. До закрытия сделки (с Mail.ru) мы не обсуждали этот пункт. Мы обсуждали, что нам надо найти развязки: у нас есть точки, где у них (Mail.ru) есть свой бизнес и у нас есть свой бизнес, надо об этом договориться", - пояснил Греф.

В конце 2017 года британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк и Alibaba отказались от переговоров по созданию совместного предприятия. Речь, по сведениям издания, шла о создании совместной платформы электронной торговли в России на базе приложения Сбербанка. Однако стороны отказались от дальнейших усилий в этом направлении после разногласий относительно того, "как она будет работать".

В середине декабря 2019 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group). После закрытия сделки в состав акционеров "МФ Технологии" входят "Мегафон" с долей в 45%, Сбербанк - 36%, "Ростех" - 10% и USM Holdings - 9%.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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