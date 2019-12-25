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АФК "Система" и "Сбербанк Инвестиции" вошли в капитал производителя гжельского фарфора

Это пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России, говорится в сообщении АФК

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. АФК "Система приобрела 37,5% долей в капитале производителя изделий из фарфора с ручной художественной росписью УК "Гжель". Как уточняется в сообщении АФК, проект по тестированию данного рынка осуществляется компанией совместно со "Сбербанк Инвестиции".

Уточняется, что 37,5% долей в капитале "Гжели" приобрела дочерняя компания "Системы" ГК "Народные художественные промыслы".

"Вхождение в капитал УК "Гжель" - это пилотный проект по тестированию рынка народных художественных промыслов в России. Проект обладает существенным потенциалом развития за счет модернизации производства, обновления ассортимента продукции и увеличения туристического трафика. АФК "Система" развивает этот проект в сотрудничестве с финансовым партнером - компанией "Сбербанк Инвестиции", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК "Система" Сергея Егорова.

В Сбербанке также подтвердили вхождение дочерней компании в капитал "Гжели". "Мы подтверждаем, что "Сбербанк Инвестиции" приобрела долю в 37,5% в ООО УК Гжель", - заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

ООО УК "Гжель" является одним из старейших предприятий народных художественных промыслов в России. Принадлежащий компании комплекс по производству фарфоровых изделий расположен в Раменском районе Московской области. Более 800 изделий "Гжели" включено в реестр изделий высокой художественной ценности.

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Россия
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