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Россельхознадзор попросил страны ЕАЭС не поставлять в Россию продукцию из норвежской рыбы

Ожидается, что ограничения будут действовать с 9 января 2020 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился к ветеринарным службам стран - членов Евразийского экономического союза с просьбой не допускать к поставкам в Россию с 9 января рыбную продукцию, произведенную из норвежского сырья. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с отказом компетентного органа Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры специалистами ЕАЭС Россельхознадзор направил в ветеринарные службы стран - членов Евразийского экономического союза письмо с просьбой с 9 января 2020 года обеспечить недопущение поставок на территорию Российской Федерации рыбной продукции, выработанной расположенными в государствах - членах ЕАЭС предприятиями из норвежского сырья (лосось, форель)", - указано в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Ранее ведомство обращалось с аналогичной просьбой к Белоруссии, уточняя, что в ее продукции, изготовленной из норвежской рыбы, неоднократно обнаруживались остатки запрещенных и вредных веществ. Кроме того, ветеринарная служба Норвегии отказала российской делегации в проведении инспекции своих предприятий, поставляющих рыбное сырье.

Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры, и орехи. Позже продуктовое эмбарго было продлено и действует до настоящего времени.

Теги
АвстралияБелоруссияКанадаСШАНорвегияРоссияЕвразийский экономический союзОтветные санкции РФ
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