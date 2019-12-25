Российский бюджет получил дополнительно 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России оценивает экономический эффект для бюджета страны от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ в 6,2 трлн рублей за три года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете РБК.

"По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть бюджет получил за три года 6,2 трлн рублей дополнительных доходов", - заметил он.

Новак также не исключил, что в дальнейшем Россия может увеличить добычу в рамках сделки в случае возникновения дополнительного спроса на рынке. Для этого у страны и компаний есть соответствующий потенциал роста.

Совпадение

По словам Новака, Министерство энергетики России не считает, что решение ОПЕК+ увеличить объемы сокращения добычи нефти связаны с IPO Saudi Aramco, это просто совпадение.

"Думаю, что это, скорее, совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи, так как в первом квартале 2020 года может случиться падение спроса, и на рынке возникнет профицит нефти. Сократить добычу предлагали министры разных стран, в том числе и Саудовской Аравии, но это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco", - сказал Новак.

Он добавил, что никто из компаний не просил компенсации от государства за необходимость дополнительно сокращать добычу. "Не просили. Но мы с ними обсуждали возможность изменения методики учета, чтобы исключить газовый конденсат, и компании это предложение поддержали. Для них это дополнительный положительный момент: если исключить конденсат, то в декабре мы уже перевыполняем сделку, сокращение превышает заявленные 230 тыс. баррелей в сутки", - сообщил министр.