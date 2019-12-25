Власти Якутии рассказали, кто проявляет интерес к проекту строительства моста через Лену

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. На участие в проекте строительства автомобильного моста через реку Лена в Якутии пока подана только одна заявка, при этом интерес к нему проявляет целый ряд российских и зарубежных инвесторов и банков. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель правительства региона Владимир Солодов.

Торги объявлены 2 декабря. Срок окончания приема заявок - 17 января 2020 года.

"Сейчас идет активный интерес со стороны разных сторон. РФПИ интересуется, Внешэкономбанк, японские и китайские инвесторы. Но пока только одна заявка", - сказал он.

Он пояснил, что заявку на участие в тендере подала "Восьмая концессионная компания" (входит в Инвестиционно-строительную группу "ВИС"), которая создала для участия в проекте консорциум с Ростехом. Согласно документации, компания готова вложить в проект 28,9 млрд рублей.

В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Капитальный грант, состоящий из средств федерального и регионального бюджетов, который выделят на строительство автомобильного моста, составит порядка 54,3 млрд рублей. Федеральное финансирование составит 75% или около 47,9 млрд рублей, средства из бюджета Якутии - 10% или 6,4 млрд рублей. Заемные средства и средства инвесторов в общем составят около 29,1 млрд рублей.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы.