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Эксперты: рост микрофинансирования вдвое опередит банковское кредитование по итогам года

По мнению аналитиков, лидеры рынка продолжат наращивать свое присутствие и клиентскую базу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Темпы роста кредитования в сфере микрофинансов по итогам 2019 года замедлятся, но все еще будут в два раза опережать банковское кредитование, говорится в ренкинге компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в III квартале 2019 года, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА).

"Вслед за банковской системой, где темпы кредитования населения постепенно замедляются, мы прогнозируем замедление темпов роста выдачи и объемов займов МФО по итогам 2019 года. Рост сегмента микрофинансирования в 2019 году может составить порядка 27-30%, сохранив при этом примерно двукратную опережающую динамику относительно банковского сегмента кредитования физических лиц", - говорится в материале.

Кроме того, аналитики ожидают, что лидеры рынка продолжат наращивать свое присутствие и клиентскую базу, так как у них есть отлаженные системы оценки потенциальных заемщиков и опыт управления рисками. Сейчас доля крупнейшего игрока, по оценкам экспертов, составляет порядка 5%, и эта граница может вырасти. В топ крупнейших компаний по объему портфеля вошли такие МФО, как "МигКредит", MoneyMan, "Займер", "Деньги сразу" и "Центр финансовой поддержки".

Авторы отмечают тенденцию роста онлайн-займов в сегменте микрофинансирования как одного из способов снижения операционных расходов. "Помимо положительного влияния на эффективность деятельности микрофинансовых организаций, это можно считать важным фактором ограничения рисков: самостоятельное оформление заявки на получение микрозайма на сайте, а не при посещении офиса, требует от потенциальных заемщиков более разумного, ответственного и грамотного подхода к финансовому планированию", - отмечается в ренкинге.

В материале также сообщается, что на фоне сокращения числа МФО наблюдается рост объема микрозаймов, их числа и средней суммы. По данным опроса МФО, темп роста рынка микрозаймов составил около 8,5% по итогам III квартала и 9,5% во II квартале (23% с начала года). Средняя сумма займа находится на уровне около 14,5 тыс. рублей на конец III квартала против около 13,7 тыс. рублей во II квартале.

Ключевое влияние на показатели деятельности МФО в 2019 году оказывал вступивший в силу закон, вводящий поэтапное ограничение единой суммы платежей и ограничение ежедневной процентной ставки, отмечают эксперты. Так, с 28 января процентная ставка по займу ограничивалась уровнем 1,5% в день; с 1 июля - 1%. Общая сумма платежа с 28 января не должна была превышать размер долга в 2,5 раза; с 1 июля - в 2 раза, с 1 января 2020 года - в 1,5 раза.

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