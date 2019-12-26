Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным трассам

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, соответствующий законопроект направлен в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту о внесении изменений в КоАП.

"Изменения будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow - прим. ТАСС) на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог", - отмечается в документе.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что размер штрафа за бесплатный проезд по платным участкам автодорог может составить от 5 до 10 тыс. руб.

Free-flow - система взимания платы без шлагбаумов. Автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.

Правительство также одобрило соответствующие поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". Согласно законопроекту, автомобилистам запрещено движение по платным автодорогам и платным участкам трасс без внесения платы за проезд в установленном порядке. Для владельцев платной трассы - запрещено оказывать предпочтение каким-либо автомобилистам перед другими в отношении пользования автодорогами, говорится в документе.

В госкомпании "Автодор" (управляет платными дорогами в России) отмечали, что free-flow планируется запустить на ЦКАД в 2020 году. Однако внедрение безбарьерной системы оплаты в России невозможно без принятия соответствующих поправок о штрафах за неоплату проезда по платным трассам.