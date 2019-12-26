Поставки "Аэрофлоту" дополнительной партии SSJ-100 могут начаться в 2019 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Поставки "Аэрофлоту" дополнительной партии из 100 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) могут начаться уже в 2019 году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мои коллеги - мой заместитель сейчас как раз находится в Комсомольске-на-Амуре, гендиректор ОАК там находится - собственно и по причине авиационного происшествия, и в том числе (планируется обсуждение - прим. ТАСС) вопросов, связанных с передачей (SSJ-100) "Аэрофлоту". Я надеюсь, что какое-то количество самолетов - не буду заранее предвещать - мы постараемся передать именно в этом году", - сказал он.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 самолетов этой модели. В июне 2019 года гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял о планах компании взять в лизинг еще 100 таких самолетов. На данный момент известно, что поставку пяти из них профинансирует "ВЭБ-Лизинг", еще пяти - Сбербанк. Планировалось, что поставки будут производиться с 2019 до 2026 года.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что старт поставок затянулся потому, что госкорпорация "Ростех" долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов. Без гарантии остаточной стоимости банки отказываются финансировать покупку SSJ-100, отметило издание.

Как сообщили ТАСС сегодня в Ростехе, корпорация выступит поручителем в рамках сделки с "Аэрофлотом" по поставке самолетов SSJ-100 по гарантии остаточной стоимости. Гарантия предполагает возможность продажи самолетов за 40% от первоначальной стоимости через 12 лет.

Механизм гарантии остаточной стоимости предполагает гарантию покупателю возможности продать самолет через определенный срок за фиксированный процент от цены покупки.