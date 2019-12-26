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Совкомбанк планирует приобретение "Либерти страхование"

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк приобретет российскую компанию группы Liberty Mutual - "Либерти страхование". Об этом говорится в сообщении банка.

"ПАО "Совкомбанк", третий по величине частный банк России, и Liberty Mutual Group, пятый по величине страховщик имущества и несчастных случаев в мире, объявили сегодня о заключении обязывающего соглашения, согласно которому Совкомбанк приобретет "Либерти страхование" (АО), российскую компанию группы Liberty Mutual", - говорится в сообщении.

Сделку планируется закрыть в первом квартале 2020 года после получения соответствующих разрешений от ФАС и Банка России, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. После закрытия сделки "Либерти страхование" будет переименована.

"Данная сделка является продолжением нашей стратегии построения универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка. "Либерти страхование" возглавляет опытная команда менеджеров, в компании трудятся высококвалифицированные сотрудники, которых мы с нетерпением ждем в группе Совкомбанка. Мы сделаем все, чтобы сделать переходный период максимально простым для сотрудников и клиентов", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Совкомбанк Дмитрия Гусева.

"Наша команда рада стать частью группы "Совкомбанк" и продолжит предоставлять первоклассные страховые услуги по всей России в составе банковской группы. Мы рассчитываем на продолжение и расширение взаимоотношений с нашими клиентами. Совкомбанк - уважаемый в России банк, обладающий большими возможностями, которые помогут нам расти и развиваться", - сказал в свою очередь генеральный директор "Либерти страхование" Сергей Ковальчук.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Размер активов банка по МСФО составляет 1 трлн рублей. Банк обслуживает 6 млн физических лиц, корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний.

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