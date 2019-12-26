"Роснано" планирует увеличить количество региональных инновационных воркшопов в 2020 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" планирует в 2020 году расширить опыт проведения в регионах России инновационных воркшопов для вовлечения молодежи в инновационные проекты, заявил заместитель директора департамента программ стимулирования спроса ФИОП Максим Невесенко по итогам прошедшего 24-25 декабря в Санкт Петербурге тематического воркшопа "Новые материалы и технологии для создания комфортной территориальной экосистемы инновационного центра "ИТМО Хайпарк".

"На сегодняшний день мы уже провели серию подобных воркшопов в нескольких городах России и видим, насколько эффективно привлекать креативную молодежь для решения инновационных задач. Будем серьезно расширять опыт проведения инновационных воркшопов в 2020 году в регионах. Хотя каждый раз студенты предлагают новые идеи интеграции инновационных технологий и материалов в уникальный проект, их можно будет тиражировать на всей территории России", - сказал он.

Невесенко отметил, что воркшоп является удачным способом взаимодействия науки, бизнеса и общества для развития и поддержки инновационного движения. "Также это эффективный инструмент при реализации проектов благоустройства городской среды", - сказал он.

Мероприятие проводилось "ИТМО Хайпарк" совместно с ФИОП, Университетом ИТМО и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом (СПбГАСУ) по стандартам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и национальных проектов "Цифровая экономика", "Жилье и городская среда".

Инновационные решения

Эксперт считает очень важным, что по итогам воркшопа студенты Университета ИТМО и СПбГАСУ смогли найти инновационные решения для нового проекта, способные сделать его еще лучше. В частности, студенты предложили заменить обычный бетон, используемый в конструкциях здания, на фибробетон. Одно это позволит сэкономить 100 рублей на каждый кубический метр бетона, в сумме на здании общежития удастся сэкономить 4 млн рублей только на стадии закупки, не считая экономии на монтаже и эксплуатации. Для внутренней отделки предложено использовать антивандальную антибактериальную краску.

Привычные стекла участники воркшопа предложили заменить на энергоэффективные стеклопакеты с интегрированными в них солнечными батареями, технология производства фотоэлементов для которых, кстати, разработана в лаборатории университета ИТМО. Представитель университета заверил, что это решение будет обязательно использовано, рассказал Невесенко.

Отдельное предложение касалось микромобильности на территории "ИТМО Хайпарка": сейчас проект рассчитан на 7200 резидентов, и для них предусмотрено всего 193 велосипедных места. Студенты уверены, что в будущем микромобильность на территории парка будет только возрастать - это и самокаты, и сегвеи, моноколеса, которых вообще нет в проекте.

Участники воркшопа посчитали необходимым сразу заложить в проект решение проблемы очистки крыш от снега - это могут быть либо антиобледенительные покрытия, либо системы кабельного обогрева. Поэтому на территории "ИТМО Хайпарка" угрозы образования сосулек быть не должно.

По словам Невесенко, представители Университета ИТМО, администрации Санкт-Петербурга отнеслись к предложениям студентов очень заинтересованно, "говорили о необходимости провести детальные технико-экономические расчеты по многим из них, по сути, осметить".

Новый формат работы ФИОП и бизнеса

Воркшопы - новый формат совместной командной работы ФИОП, крупного технологического бизнеса, государственных и муниципальных структур, научных организаций и университетов, отметил эксперт. Воркшопы организуются и проводятся фондом с целью поддержки мероприятий национальных проектов "Жилье и городская среда", "Цифровая экономика" в части формирования комфортной городской среды, реализации лучших практик благоустройства, капитального ремонта с использованием инновационных материалов.

Нестеренко отметил, что применение инноваций при благоустройстве городской среды способствует повышению показателей, измеряемых индексом городской среды, в сочетании с элементами умного города - повышению IQ-индекса городов, что особенно важно в случае с центром прикладных разработок "ИТМО-Хайпарк". Проведенный воркшоп - первый из серии запланированных совместно с "ИТМО-Хайпарк" и учебными заведениями Санкт-Петербурга с целью включения студентов и преподавателей в проекты внедрения новых материалов и технологий на реальных объектах, сообщил представитель ФИОП.

Об участниках мероприятия

Университет ИТМО - национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий.

"ИТМО Хайпарк" - центр прикладных исследований, разработок, образования и инноваций мирового уровня, включающий в себя второй кампус Университета ИТМО, который будет расположен на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. К 2027 году в "ИТМО Хайпарк" будут обучаться 3,6 тыс. студентов (магистрантов и аспирантов), создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) - крупный учебный и научный центр, единственный в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации вуз, осуществляющий комплексную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-экологических систем.

ФИОП создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором - Андрей Свинаренко.