Счетная палата выявила недостатки планирования госпрограмм на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Ответственные за организацию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) ведомства - Минвостокразвития и Минэкономразвития - не в полном объеме сформировали систему стратегического планирования, в частности, не прописали этапы и сроки выхода региона на плановые показатели социально-экономического развития, сообщила в четверг пресс-служба Счетной палаты России.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу регионам ДФО стать лидерами по темпам социально-экономического развития к 2025 году. Наряду с мерами по стимулированию роста особое внимание Минвостокразвития уделяет вопросам развития социальной инфраструктуры центров роста.

"Вместе с тем мы выявили системные недостатки, которые препятствуют решению общенациональной задачи выхода всех дальневосточных регионов на уровень выше среднего по России по ключевым показателям и по качеству жизни людей, поставленной президентом России. Счетная палата выявила, что ответственные за организацию управления развитием ДФО ведомства (Минэкономразвития и Минвостокразвития) и регионы Дальнего Востока не в полном объеме сформировали систему стратегического планирования", - говорится в сообщении по итогам заседания коллегии ведомства, где была дана оценка выполнения госпрограмм развития региона.

Так, аудиторы выяснили, что в стратегических документах "верхнего уровня" нет этапов и сроков выхода ДФО на опережающие темпы развития, нет механизмов сокращения существующего разрыва в социально-экономических показателях. Кроме того, правительство РФ не утвердило новую стратегию социально-экономического развития ДФО, разработку которой Минэкономразвития должно было завершить в декабре 2018 года. Присутствовавший на заседании коллегии министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов согласился с выводами контрольного ведомства.

"Нам предстоит серьезная работа по созданию системы целевых показателей для дальневосточных разделов в отраслевых госпрограммах. Установить так называемые KPI для федеральных министерств и ведомств по Дальнему Востоку. По стратегическому планированию: мы по поручению президента разработали аналитическую программу территориального развития ДФО на перспективу до 2035 года. Она обеспечит взаимосвязь реализуемых госпрограмм и нацпроектов нашей страны по территориальному принципу", - цитирует Козлова пресс-служба.

Минвостокразвития РФ 5 ноября 2019 года внесло в правительство доработанный по поручению президента РФ проект национальной программы развития Дальнего Востока. По предварительным расчетам Минвостокразвития на июнь 2019 года, финансирование программы из всех источников должно составить порядка 11 трлн рублей. При этом из федерального бюджета предполагалось вложить почти 2,3 трлн рублей. Около 8,4 трлн рублей должны поступить из внебюджетных источников, еще почти 260 млрд рублей составят средства консолидированных бюджетов субъектов РФ.