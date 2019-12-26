"ВЭБ-Лизинг" стал владельцем блокирующего пакета НПФ "Благосостояние"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "ВЭБ-Лизинг" (входит в группу ВЭБ.РФ) стала владельцем блокпакета НПФ "Благосостояние" в 25% плюс одна акция. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Согласно сообщению, дата наступления события - 26 декабря этого года. Структура ВЭБ получила 1 050 000 голосов.

"У ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями "молчунов". Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и Газпромбанком предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников", - прокомментировал сделку глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Позиция рынка

По мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, покупка пакета акций НПФ "Благосостояние" позволит госкорпорации ВЭБ.РФ укрепить свои позиции на рынке негосударственных пенсионных фондов. "Для рынка НПФ изменения будут незначительными, так как в "Благосостоянии" произошла смена одного госсобственника другим, хотя возможно "побочным эффектом" будет переток ряда клиентов из частных НПФ в "Благосостояние", в том числе за счет сильного бренда ВЭБа", - сказал ТАСС Суверов.

Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов также высказал мнение, что с приходом ВЭБ.РФ в состав акционеров "Благосостояния" не стоит ждать каких-либо серьезных перемен на рынке НПФ. "Это не тот фонд, в который надо влить денег и он начнет взрывным образом расти. Это уже большой состоявшийся фонд. От того, что в его состав вошел пусть даже большой и важный акционер в краткосрочной перспективе ничего не изменится", - сказал он ТАСС.

При этом, по мнению эксперта, стратегия "Благосостояния", скорее всего, подвергнется корректировке. "Жизнь показывает, что приход любого крупного акционера в любую компанию или фонд ведет, как минимум, к изменению состава органов правления и корректировкам или полному обновлению стратегии. Очевидно, что, заходя в качестве крупного акционера в такой крупный фонд, ВЭБ имеет взгляд на то, как фонд должен работать, и это может отразиться на стратегии", - отметил Митрофанов. Однако ожидать каких-либо радикальных изменений на коротком горизонте времени в стратегии "Благосостояния" не стоит, считает эксперт.

Президент саморегулируемой организации "Ассоциация негосударственных пенсионных фондов" Сергей Беляков, комментируя сделку, сообщил ТАСС, что главное для ассоциации - работа участников по единым правилам регулирования. "Смена собственника фонда не приведет к изменению этих правил", - добавил он.

О сделке

В конце августа глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов анонсировал планы госкорпорации приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние". Условия сделки Шувалов не уточнял. Позже он отмечал, что сделка может быть закрыта до конца 2019 года.

До вхождения ВЭБ.РФ в НПФ "Благосостояние" состав акционеров выглядел следующим образом: доля РЖД составляла 25% + одна акция, доля Газпромбанка - 50% минус одна акция, доля "РСХБ управление активами" - 19,5%, еще 5,5% принадлежало миноритарным акционерам фонда.