"Известия": ФАС изучает возможность обязать устанавливать Mir Pay на электронику в РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность сделать сервис Mir Pay обязательным приложением для предустановки на продаваемой в России электронике. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждении этого вопроса на заседании рабочей группы ФАС.

По информации издания, потенциальной аудиторией приложения будут десятки миллионов российских покупателей смартфонов, поддерживающих технологию бесконтактных платежей NFC.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство считает правильным принятие закона о предустановке. Он также отметил, что порядок реализации этого механизма предстоит определить. По его мнению, на гаджеты следует устанавливать "эффективные продукты, которые зарекомендовали себя на рынке".

Mir Pay - это сервис бесконтактной оплаты при помощи смартфона, доступен владельцам любых мобильных телефонов на операционной системе Android, начиная с версии 6.0 с поддержкой NFC. Сервис в настоящее время поддерживают 40 банков. Данный сервис является собственной разработкой платежной системы "Мир" и функционирует в России с начала 2019 года.

Госдума 21 ноября приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей". Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.