Счетная палата рекомендовала "КСК" изучить мировой опыт и готовить кадры для туркластеров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам проверки АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), которое занимается развитием туристического кластера в СКФО, рекомендовала для повышения эффективности изучить международный опыт в этой сфере и привлечь высококвалифицированных специалистов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе контрольного ведомства.

"По мнению аудитора, для полноценного развития туркластера необходимо изучить имеющийся международный опыт, провести исследование рынка специалистов и организовать подготовку необходимых квалифицированных кадров", - говорится в сообщении.

По данным проверки, стратегические цели, поставленные перед АО "КСК" в 2018 году, не достигнуты. В частности, было создано 619 рабочих мест при запланированных 12 тыс., турпоток в регион составил 683 тыс. человек при планах достичь турпотока в 2 млн человек к 2020 году, объем привлеченных инвестиций составил 8% от заявленного объема - более 2 млрд рублей. "При этом 29 из 33 зарегистрированных резидентов нарушили свои обязательства в части вложения инвестиций на общую сумму 21 млрд рублей", - отмечается в сообщении Счетной палаты.

По данным ведомства, с момента своего создания ОАО "КСК" получило из федерального бюджета 31,4 млрд рублей. "Из них 8,5 млрд рублей пошли на содержание самого общества, свыше 20 млрд рублей - на приобретение и строительство инфраструктуры ОЭЗ. При этом механизм финансирования обществом строительства объектов инфраструктуры непрозрачен", - отмечается в сообщении.

Аудиторы Счетной палаты обратили внимание на затягивание сроков строительства объектов инфраструктуры и отток потенциальных резидентов, к которым, по их мнению, приводило несоблюдение сроков разработки документации и несвоевременное решение земельных вопросов.

Также проверка выявила убытки, которые АО "КСК" несет на протяжении последних трех - в 2018 году они составили 1,3 млрд рублей.

Замечания устранят

Гендиректор "КСК" Хасан Тимижев на коллегии Счетной палаты сообщил, что все замечания контрольного ведомства будут устранены. "Сейчас мы отрабатываем поручение правительства по оптимизации и финансированию содержания объектов инфраструктуры, в том числе за счет строительства коммерческих объектов", - приводятся в сообщении Счетной палаты слова Тимижева.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимается развитием всесезонных курортов "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике.