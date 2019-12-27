Эксперты оценили рост оборота нелегальных интернет-продаж алкоголя до 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оборот "теневого" рынка продаж алкоголя в интернете в РФ в 2019 году составил 2,5 млрд рублей, что почти на 400 млн рублей (19%) больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд рублей против 2,1 млрд рублей годом ранее (19%). В 2019 году значительно вырос и потребительский спрос - количество поисковых запросов по фразе "Купить алкоголь" в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%. Как правило, пики подобных запросов приходятся на предпраздничные и праздничные дни", - говорится в исследовании.

В общей сложности эксперты обнаружили около 2,5 тыс. сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, торгующих спиртным в обход действующего законодательства (в 2018 году их было больше - около 4 тыс.). Сеть самого масштабного алкогольного онлайн-магазина, которую удалось обнаружить в ходе исследования специалистам, насчитывала 94 связанных домена. "Такое количество ресурсов необходимо, чтобы продавцы алкоголя в случае блокировки одного их сайта могли оперативно "переезжать" на другой", - отметили эксперты.

Розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена. В 2018 году оборот "теневого" рынка продажи алкоголя в интернете, по оценкам экспертов, составил 2,1 млрд рублей, а в 2017 году - 1,7 млрд рублей. Меры по блокировке ресурсов дистанционной продажи алкоголя со стороны Роскомнадзора, как отмечает Group-IB, привели, с одной стороны, к сокращению количества сайтов, но, с другой стороны, к внедрению новых форматов торговли и "миграции" подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети.

Продажи алкоголя в Instagram и Telegram

Аналитики отмечают, что предназначенные для торговли алкоголем мобильные приложения используют проверенную схему продажи сувениров, "подарком" к которым идут крепкие алкогольные напитки. "Подобные схемы используют как перекупщики, реализующие в интернете алкоголь из розничных сетей, так и мошенники, торгующие контрафактом", - говорится в исследовании.

Нелегальный бизнес широко представлен в Instagram и Telegram. "Как минимум 50 Insta-магазинов предлагают алкоголь с доставкой по оптовым или сниженным ценам", в Telegram эксперты также обнаружили "около 30 крупных алко-каналов".

"Для подобных Telegram-магазинов характерно большое количество подписчиков от 20 тыс. до 50 тыс. человек, а также специальные чат-боты для доставки или продажи крупных партий товаров. Здесь же, в Telegram, происходит хантинг новых продавцов. В одном из профильных Telegram-каналов объявлен набор на мастер-класс нелегальных онлайн-продаж алкоголя с гарантированным заработком от 100 тыс. руб. в месяц", - отмечают эксперты.

Посещаемость ресурсов нелегальной продажи алкоголя

"Средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки или 6 тыс. человек в месяц. При минимальной конверсии (1%) и средней стоимости одной покупки в 1390 рублей 2430 онлайн-магазинов зарабатывают от 202,7 млн рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Кроме того, эксперты Group-IB зафиксировали "около 70 ресурсов, которые реализуют дубликаты известных марок алкогольной продукции, о чем часто открыто говорится на самих сайтах".

"Посещаемость сайтов с подделками в среднем составляет 160 посетителей в день или 4230 в месяц. Средний чек на подобном ресурсе - 492 рубля. При той же конверсии в 1% доход продавцов дубликатов алкоголя составляет 1,7 млн рублей ежемесячно; 20,4 млн рублей ежегодно", - указывают эксперты.