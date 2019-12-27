Правительство разработало план финоздоровления по долгам российского ОПК

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России совместно с Центробанком разработало рыночные механизмы для решения проблемы закредитованности оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Для финансового оздоровления разработаны рыночные механизмы, методы, согласованные с нашими коллегами из экономического блока, с Центральным банком, основными банками-кредиторами. Будет использовано два механизма. Это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал Борисов.

По его словам, сейчас проблемные долги ОПК составляют более 700 млрд рублей. Большая часть приходится на Объединенную авиастроительную корпорацию, Объединенную судостроительную корпорацию, Объединенную двигателестроительную корпорацию, Роскосмос.

Борисов объяснил, что к подобным мерам не прибегают ежегодно. "Это разовая мера, вынужденная мера, и предприятия обязаны будут взять на себя встречные обязательства по увеличению выручки, снижению себестоимости своей продукции, избавлению от непрофильных активов", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что такие действия должны способствовать оздоровлению экономики. "Впредь мы будем предпринимать меры для того, чтобы не допускать взятие кредитов, не обеспеченных их возвратностью", - добавил Борисов.

В июле он заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 трлн рублей. Вице-премьер тогда подчеркнул, что промышленные предприятия "живут впроголодь", обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 млрд рублей долгов российскому ОПК.

Госзакупки по нацпроектам у российского ОПК

Государственные заказчики в рамках нацпроектов могут заключить с ОПК контракты на сумму порядка 1,4 триллиона рублей, сообщил Юрий Борисов.

"Огромный объем государственных закупок через различные механизмы, включая национальные проекты, проходит на торгах в течение года. Это десятки триллионов рублей. Только национальные проекты на весь период предусматривают закупку свыше 6,2 триллионы рублей готовой продукции, половина из нее, где-то 3,4 миллиарда рублей, потенциально могут изготавливать и поставлять российские предприятия. Примерно 1,4 триллиона рублей - это предприятия ОПК. Это огромные деньги", - сказал он.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, доля гражданской продукции в структуре выручки предприятий ОПК к 2025 году должна быть доведена до 30%, а к 2030 - до 50%.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

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