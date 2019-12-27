ЦБ: банкам следует сразу сообщать клиентам о блокировке счета по решению ФНС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ЦБ рекомендовал банкам проявлять инициативу и сразу информировать клиентов о блокировке расчетного счета по решению налогового органа, поскольку в ряде случаев клиенты не знают, по каким причинам по их счетам не проводятся операции. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

"В целях повышения оперативности доведения до сведения клиентов информации о факте приостановления операций по их счетам в банке по решению налогового органа Банк России рекомендует кредитным организациям незамедлительно после получения указанного решения информировать в инициативном порядке клиента о таком приостановлении", - указано в материалах ЦБ.

В Банке Росси отмечают, что полномочия налогового органа принимать решение о приостановлении операций по счетам в банке и электронных переводов организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрены Налоговым кодексом. Подобное решение направляется налоговым органом в банк, а копия документа - лицу, в отношении которого оно принято.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отмечает, что данные рекомендации будут способствовать конструктивному взаимодействию между кредитными организациями и бизнесом, а также позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и предпринимателей.