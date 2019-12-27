Эксплуатацию второго энергоблока Билибинской АЭС продлили до 2025 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Билибинской АЭС лицензию на продленную эксплуатацию второго энергоблока до 31 декабря 2025 года, сообщил АО "Концерн Росэнергоатом".

"Таким образом, еще дополнительно на шесть лет обеспечено дальнейшее надежное энергоснабжение региона его электроэнергией", - отмечается в сообщении. Также в настоящее время ведутся работы по продлению сроков эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков Билибинской АЭС.

Пуск второго энергоблока состоялся 22 декабря 1974 года. В 2004 году срок его эксплуатации уже продлевался на 15 лет. Таким образом, суммарно энергоблок прослужит 51 год вместо запланированных 30-ти. Как отмечает АО "Концерн Росэнергоатом", продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС - эффективная общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству замещающих мощностей.

Энергоснабжение Чукотки

Билибинская АЭС обеспечивает жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. Работает в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме, обеспечивая 80% вырабатываемой в ней электроэнергии.

Ожидается, что мощности Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ в перспективе заменит первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", запущенная 19 декабря в г. Певеке. В этих целях энергетической частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной до 2024 года было предусмотрено строительство двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ и длиной почти 500 км.

Начать строительство ЛЭП планировалось в 2019 году, закончить первую очередь в 2021 году и вторую в 2024 году. Однако конкурс на работы не состоялся из-за отсутствия заявок. Впоследствии Минэнерго повысило оценку стоимости строительства с 17,7 млрд до 20,64 млрд рублей, а кабмин утвердил перенос сроков завершения первой очереди на 2023 год.