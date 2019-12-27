Металлоинвест в 2019-м: снижение нагрузки на экологию, ответственность и открытость​

Металлоинвест - главный поставщик горячебрикетированного железа (ГБЖ, высококачественного сырья для выплавки стали) в мире: доля компании на товарном рынке ГБЖ превышает 50%. Кроме того, компания занимает второе место по производству железорудных окатышей в мире и является одним из лидеров на региональном рынке высококачественной стали. В состав Металлоинвеста входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) и Уральская Сталь.

Компания использует в производстве технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду - в том числе прямое восстановление железа и выплавку стали в электропечах. В период 2007-2018 гг. объем валовых выбросов предприятий Металлоинвеста сократился на 24%, а в 2013-2018 гг. его общие расходы на природоохранные мероприятия и инвестиции в охрану окружающей среды составили 44 млрд рублей. Кроме того, Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН: разделяет 17 целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), а в этом году он присоединился к глобальному договору Организации (United Nations Global Compact) - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

В 2019 году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, заключившей кредитное соглашение (с банком ING на $100 млн), процентная ставка по которому зависит от ESG-рейтинга. В этом же году компания улучшила и свои позиции сразу в нескольких международных рейтингах устойчивого развития, которые отражают степень ответственности за состояние окружающей среды, благополучие сотрудников и жителей регионов, где сосредоточены производственные мощности.

Рейтинг EcoVadis

Международное рейтинговое агентство EcoVadis по итогам 2019 года подтвердило рейтинг корпоративной социальной ответственности (КСО) Металлоинвеста на уровне "серебряный". Он улучшился на три пункта, до 60 баллов, при среднем значении по отрасли в 43 балла. Таким образом, Металлоинвест вошел в 12% лучших компаний мира, имеющих рейтинг EcoVadis. При этом среди производителей металлоресурсов и стали компания - в числе 8% лучших по критерию "Окружающая среда" и 4% лучших по критерию "Трудовые права и права человека".

"Мы постоянно совершенствуем наши стандарты и практики в области охраны жизни и здоровья сотрудников, заботимся об окружающей среде и благополучии жителей городов присутствия, - отметил генеральный директор УК Металлоинвест Андрей Варичев. - Устойчивое развитие стало фундаментом нашей долгосрочной стратегии и корпоративной культуры. Потребители нашей продукции и инвесторы также усиливают внимание к экологическим и социальным аспектам ведения бизнеса, для них важна авторитетная независимая оценка прогресса компании в этой сфере".