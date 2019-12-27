Металлоинвест в 2019-м: снижение нагрузки на экологию, ответственность и открытость​

Металлоинвест - главный поставщик горячебрикетированного железа (ГБЖ, высококачественного сырья для выплавки стали) в мире: доля компании на товарном рынке ГБЖ превышает 50%. Кроме того, компания занимает второе место по производству железорудных окатышей в мире и является одним из лидеров на региональном рынке высококачественной стали. В состав Металлоинвеста входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) и Уральская Сталь.
Компания использует в производстве технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду - в том числе прямое восстановление железа и выплавку стали в электропечах. В период 2007-2018 гг. объем валовых выбросов предприятий Металлоинвеста сократился на 24%, а в 2013-2018 гг. его общие расходы на природоохранные мероприятия и инвестиции в охрану окружающей среды составили 44 млрд рублей. Кроме того, Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН: разделяет 17 целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), а в этом году он присоединился к глобальному договору Организации (United Nations Global Compact) - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.
В 2019 году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, заключившей кредитное соглашение (с банком ING на $100 млн), процентная ставка по которому зависит от ESG-рейтинга. В этом же году компания улучшила и свои позиции сразу в нескольких международных рейтингах устойчивого развития, которые отражают степень ответственности за состояние окружающей среды, благополучие сотрудников и жителей регионов, где сосредоточены производственные мощности.
Рейтинг EcoVadis
Международное рейтинговое агентство EcoVadis по итогам 2019 года подтвердило рейтинг корпоративной социальной ответственности (КСО) Металлоинвеста на уровне "серебряный". Он улучшился на три пункта, до 60 баллов, при среднем значении по отрасли в 43 балла. Таким образом, Металлоинвест вошел в 12% лучших компаний мира, имеющих рейтинг EcoVadis. При этом среди производителей металлоресурсов и стали компания - в числе 8% лучших по критерию "Окружающая среда" и 4% лучших по критерию "Трудовые права и права человека".
"Мы постоянно совершенствуем наши стандарты и практики в области охраны жизни и здоровья сотрудников, заботимся об окружающей среде и благополучии жителей городов присутствия, - отметил генеральный директор УК Металлоинвест Андрей Варичев. - Устойчивое развитие стало фундаментом нашей долгосрочной стратегии и корпоративной культуры. Потребители нашей продукции и инвесторы также усиливают внимание к экологическим и социальным аспектам ведения бизнеса, для них важна авторитетная независимая оценка прогресса компании в этой сфере".
Рейтинг экологической ответственности WWF
В рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF) Металлоинвест занял четвертое место среди всех горнодобывающих и металлургических компаний России. Это лучший результат среди предприятий черной металлургии. Наибольшее количество баллов компания набрала в разделе "Раскрытие информации" и получила диплом за "информационную открытость". Два года назад Металлоинвест располагался в рейтинге на 13-м месте, а в прошлом году - на шестом.
Цель рейтинга - добиться снижения нагрузки предприятий на экологию и повысить эффективность использования природных ресурсов, и в этом году в него попал 41 участник. Рейтинг поддерживают Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН) и Агентство по международному развитию Швеции SIDA.
Он состоит из трех разделов. В "Экологическом менеджменте" оценивается эффективность природоохранных мероприятий и практик. Металлоинвест сообщает, что критерии этого раздела жестче некоторых требований российского природоохранного законодательства и соответствуют мировым практикам горно-металлургического бизнеса. В этом году они несколько изменились: теперь в расчет принимаются еще и количественные показатели результативности.
"Воздействие на окружающую среду" отражает уровень техногенного влияния производств на экологию: компании сравниваются друг с другом по качественной шкале удельных показателей и их изменению за год.
В последнем разделе, "Раскрытие информации", оценивается информационная открытость компаний по вопросам воздействия на окружающую среду.
"Мы сознаем нашу роль в решении глобальных экологических вызовов, - отметил Андрей Варичев. - Наша компания применяет наилучшие доступные технологии при модернизации мощностей и повышает качество железорудного сырья для сокращения выбросов парниковых газов при производстве стали. В настоящее время мы завершаем формирование экологической программы на 2020-2025 гг. Она включает цели по минимизации выбросов, замкнутому водообороту, утилизации и переработке всех отходов. Мы стремимся к максимальной открытости и высоко ценим рейтинг WWF как инструмент независимой оценки и распространения лучших практик".
Индекс РСПП по устойчивому развитию
По итогам 2019 года Металлоинвест вновь вошел в число лидеров индекса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития. РСПП создал этот индекс в 2014 году, и его цель - улучшить качество управления компаний в сфере устойчивого развития, повысить прозрачность бизнеса и усовершенствовать публичную отчетность.
Металлоинвест попал в группу А - в нее входит 12 компаний с наивысшим значением индекса "Ответственность и открытость", который отражает уровень раскрытия информации в публичной корпоративной отчетности российских компаний.
Кроме того, Металлоинвест вошел в число 30 компаний, показавших позитивную динамику индекса "Вектор устойчивого развития". Он характеризует изменение показателей деятельности компаний в этой сфере и показывает, снижается ли экологическая "цена" производства.