Белоруссия построит пункт контроля качества российской нефти

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в будущем году начнет строительство пункта контроля качества нефти, поступающей из Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Концерн "Белнефтехим" поддержал наше предложение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)", - отметил представитель компании-оператора белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба", слова которого приводятся в издании "Нефтяная магистраль", опубликованном на сайте компании.

Вериго проинформировал, что в течение 2020 года будет реализован первый этап проекта по установке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации. "Это 106-й км трассы нефтепровода "Унеча - Мозырь", - уточнил главный инженер "ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Как заявил в августе нынешнего года заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, Белоруссия планирует к 2021 году завершить создание пунктов учета качества и количества нефти на входе и выходе со своей территории.

"Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу, затем он был возобновлен.

В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. В конце июня гендиректор белорусского ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко сообщил, что ПАО "Транснефть" отказывалась от предложений по согласованию строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти. В связи с этим белорусское предприятие намерено создать новые точки контроля количества и качества сырья, поступающего из России.