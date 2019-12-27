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Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов

Индекс Мосбиржи увеличился до 3045,89 пункта

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года. Как свидетельствуют данные торгов на 13:52 мск, индекс вырос на 1% и достиг 1550,22 пункта.

При этом индекс Мосбиржи увеличился на 0,47%, до 3045,89 пункта.

На пике роста - в 14:06 мск - значение индекса РТС достигало 1550,8 пункта, что на 1,04% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Российская валюта также укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снижается на 0,52%, до 61,89 рубля, а курс евро - на 0,1%, до 68,98 рубля.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи стали "Россети" (+2,46%), "Русагро" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,49), ММК (+1,34%).

Цена нефти марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,33%, до $66,98 за баррель.

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Россия
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