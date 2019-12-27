В Сбербанке считают, что говорить о завершении банковского кризиса в России еще рано

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Небольшие банки по-прежнему испытывают проблемы, поэтому говорить о завершении банковского кризиса еще рано. Такой тезис содержится в обзоре Сбербанка, посвященном итогам 2019 года в банковском секторе.

"Говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее", - отмечается в документе.

При этом дефолтность банков в 2019 году оказалась в 1,5 раза выше, чем в 2013 году, и в три раза выше, чем в 2011 и в 2012 годах. Вместе с тем в уходящем году лишь у 6% банков были отозваны лицензии, либо они были санированы с участием Банка России. "Это самый низкий показатель за пять лет: в 2014-2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом", - считают в Сбербанке.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказывал мнение, что "очистка" банковского сектора России подходит к концу, проблемы для банков остались в прошлом.

Конкурентоспособность банков

Ужесточение регулирования Банка России приводит к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования предприятий, говорится в обзоре Сбербанка.

"Ужесточение регулирования Банка России, выразившееся в увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и в сочетании с ростом взносов в АСВ и увеличением до 8% взносов в ФОР по средствам в валюте, привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования предприятий. Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей", - говорится в материале.

В отношении валютных депозитов авторы обзора отмечают, что сейчас по вкладам в евро взносы в АСВ превышают выплаты вкладчикам, а по вкладам в долларах на выплаты АСВ приходится около трети всех процентных расходов банков. Такая ситуация искажает суть системы страхования депозитов, считают авторы материала. АСВ призвано стимулировать сбережения, но фактически снижает привлекательность вкладов, отмечают они.

Также в обзоре говорится, что благодаря снижению дефолтности банков АСВ впервые с 2012 года собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам и смогло вернуть ЦБ более 200 млрд рублей задолженности. В АСВ отмечали, что остаток в размере 629 млрд рублей планируется вернуть к 2022-2023 году.

По мнению авторов материала Сбербанка, оценочная стоимость активов банков, лицензия которых была отозвана с 2014 года, составляет 1,2 трлн рублей, и за счет этого источника АСВ может погасить весь долг. Таким образом, на финансовом рынке РФ уже "в значительной степени сложились предпосылки для снижения взносов в АСВ". Однако препятствием может стать длительность процедур ликвидации кредитных организаций.