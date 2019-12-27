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Сбербанк назвал Россию мировым лидером по жесткости банковского регулирования

В банке напомнили, что ограничиваются: кредитование в валюте, в том числе экспортеров; все виды потребкредитования; ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%, и кроме того, заявлены планы и новых ограничений
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в 2019 году поставила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования, говорится в материалах Сбербанка.

"По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд. С точки зрения регуляторных условий деятельности банков, 2019 год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России", - заявляют в Сбербанке.

При этом значительная часть норм вводится в формате макропруденциального регулирования (комплекс превентивных мер - прим. ТАСС), подчеркивают аналитики. Такие меры должны оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков в секторах, где риски носят системный характер. При этом большая часть ограничений представляет собой повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала, уточняют они.

В Сбербанке напомнили, что сейчас в России ограничиваются: кредитование в валюте, в том числе экспортеров; все виды потребительского кредитования; ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%. Кроме того, заявлены планы и новых ограничений.

"Это лидерство [по регулированию] не обязательно является позитивным фактом. Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%", - отмечают аналитики.

В Сбербанке также указали на необходимость инвентаризации регулирования и оценки его воздействия на экономику. "Вся история показывает, что избыток регулирования не менее опасен, чем его полное отсутствие", - резюмируют аналитики.

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