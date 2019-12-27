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Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

В банке сообщили, что проблемы коснулись не более 10% операций по банковским картам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Альфа-банк устранил технический сбой в работе своих сервисов. Проблемы коснулись не более 10% операций по банковским картам, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказали в банке.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в пятницу, 27 декабря, примерно с 15:00 мск клиенты Альфа-банка столкнулись со сбоями в работе своих сервисов. 40% пользователей не могли совершить платеж, а 31% жаловались, что не могут снять деньги в банкоматах.

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