Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью в 258 месяцев.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки к закону, по данным Росстата за 2018 год, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составляет 16,56 года, женщин, достигших возраста 55 лет, - 26,28 года, а их численность 915900 и 1106849 человек соответственно.

Согласно методике расчета, фактический ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 263 месяца. "В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно", - отмечается в сопроводительных документах.

Во время рассмотрения документа в первом чтении замглавы Минтруда Андрей Пудов заверил, что в отношении текущих пенсионеров размер накопительной пенсии сохранится в том же объеме. При этом документ никак не затронет систему страховых пенсий, подчеркивал он.