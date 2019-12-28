Переговоры между Россией и Украиной по газу в Вене продолжаются уже шесть часов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российско-украинские переговоры по исполнению договоренностей по транзиту газа продолжаются в субботу уже на протяжении примерно шести часов, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Переговоры продолжаются", - сказал собеседник, не сообщив, когда можно ожидать окончания встречи.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны также договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" данной суммы.

В субботу правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом". Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" касается исков на сумму около $7 млрд. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее на этой неделе заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

Кроме того, в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов.