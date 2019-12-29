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Путин подписал закон, обязывающий платежных операторов сообщать о блокировке счетов

Операторы также должны будут указать причину блокировки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора, тот обязан в этот же день, в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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