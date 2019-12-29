В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" рассматривают вопрос создания или развития авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Кроме того, правительство готовит предложения по модернизации или созданию нового центра по техническому обслуживанию и переподготовке авиационного персонала в ДФО, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

По информации газеты, письмо Юрчика фактически стало ответом на обращение Абрамова к заместителю председателя правительства Максиму Акимову с просьбой принять во внимание ситуацию с транспортной доступностью в ДФО, которая осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании "Трансаэро". В 2017 году свою деятельность прекратила "ВИМ-Авиа", которая осуществляла значительную часть рейсов в дальневосточном направлении. Сейчас перевозку пассажиров из центральной части России в ДФО и обратно осуществляют другие компании, но стоимость авиабилетов значительно возросла.

Как сообщает издание, с целью увеличения доступности перелетов применяются так называемые плоские тарифы (введенная в 2015 году мера, призванная увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток - прим. ТАСС), которые, по мнению Абрамова, все же не решают проблему в связи с ограниченным количеством билетов по фиксированной цене и высоким спросом на них. Как отметил сенатор, решением возникшей проблемы может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам. По данным "Известий", дискуссия продолжится в следующем году, а контролировать вопросы, связанные с дальневосточными авиаперевозками, будет Совфед.

"Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году", - пояснил изданию Абрамов.

В пресс-службе Минфина "Известиям" рекомендовали обратиться в Минтранс, где, в свою очередь, отметили, что вопрос курирует Минпромторг. Как сообщает издание, остальные ведомства и компании, которые указаны в письме Юрчика, не предоставили оперативного ответа.

Льготные перелеты

Сейчас в России действует круглогодичная программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. По этой программе приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

Сейчас билет "Аэрофлота" (группа осуществляет программу "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток) из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, в Магадан и обратно стоит 26 тыс. 100 руб. На рейсах "России" (дочерний перевозчик "Аэрофлота") - 22 тыс. 950 руб. Также программа "плоских" тарифов сейчас действует на рейсах из Москвы в Калининград и Симферополь (стоимость авиабилета туда-обратно 9 тыс. 760 руб.).