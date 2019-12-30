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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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"КазТрансОйл" и "Транснефть" подписали заключительные соглашения о выплате компенсации

Речь идет о компенсации в рамках урегулирования инцидента с загрязнением нефти в системе магистрального нефтепровода "Дружба"

НУР-СУЛТАН, 30 декабря. /ТАСС/. АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали заключительные соглашения о выплате казахстанским нефтяным компаниям компенсации за некондиционную нефть. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "КазТрансОйл".

"В рамках урегулирования инцидента, связанного с загрязнением в апреле - мае 2019 года около 699 тыс. тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний в системе магистрального нефтепровода "Дружба", АО "КазТрансОйл", выступающее от имени указанных компаний, подписало с ПАО "Транснефть" соглашения о выплате компенсации за некондиционную нефть оставшимся шести казахстанским нефтяным компаниям", - говорится в заявлении компании.

По ее данным, ранее аналогичные соглашения о выплате компенсации были заключены в интересах 32 казахстанских нефтяных компаний, из них 14 компаниям уже произведены выплаты со стороны ПАО "Транснефть".

В апреле - мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. АО "КазТрансОйл" как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу выступает от имени 38 казахстанских нефтяных компаний, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода "Дружба".

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Производственные объекты АО "КазТрансОйл" расположены в Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алма-Атинской и Актюбинской областях Казахстана. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по пяти направлениям.

Теги
КазахстанСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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