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Tesla раньше срока передала покупателям первую партию собранных в Шанхае электромобилей

Речь идет о 15 автомобилях Tesla Model 3

ШАНХАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Первая партия собранных на заводе американской компании Tesla в Шанхае электромобилей в понедельник передана покупателям. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Речь идет о 15 автомобилях Tesla Model 3. Ранее компания планировала сделать это в 2020 году, однако строительство завода и налаживание производства идет с опережением графика. Первыми клиентами стали сотрудники предприятия, еще одна партия машин будет передана в ближайшее время.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган недалеко от Шанхая и корпорацией "Линьган". Tesla планирует постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. Строительство первого за пределами США завода Tesla находится на завершающей стадии. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто (Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
СШАКитайМаск, Илон
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