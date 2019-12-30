Ростехнадзор выдал лицензию на допэксплуатацию энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС

ТАСС, 30 декабря. Ростехнадзор выдал Нововоронежской АЭС лицензию, предусматривающую повторный дополнительный срок эксплуатации четвертого энергоблока станции на 13 лет, сообщается в понедельник на сайте концерна "Росэнергоатом".

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала Нововоронежской АЭС лицензию на повторный дополнительный срок эксплуатации энергоблока № 4 на 13 лет. Таким образом, энергоблок прослужит 60 лет вместо проектных 30", - говорится в сообщении.

Модернизация энергоблока № 4 началась еще в 2017 году, в январе 2019 года обновленный энергоблок вывели на номинальную мощность. По программе модернизации, в том числе для повышения уровня безопасности, на энергоблоке внедрили пассивную систему охлаждения. При необходимости раствор бора из специальных гидроемкостей поступает в активную зону реакторной установки и охлаждает ее, что предоставляет дополнительное время для запуска систем безопасности. Всего с 2001 года был продлен срок службы 27 российских энергоблоков.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на берегу реки Дон, в 45 км южнее Воронежа. Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй - в 1969 году, третий - в 1971 году, четвертый - в 1972 году, пятый - в 1980 году. Энергоблоки № 1 и № 2 остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок № 3 остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 году. Энергоблок № 6 АЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 года, энергоблок № 7 АЭС - 31 октября 2019 года.