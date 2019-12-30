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Ростехнадзор выдал лицензию на допэксплуатацию энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС

Таким образом, энергоблок прослужит 60 лет вместо проектных 30, сообщается на сайте концерна "Росэнергоатом"

ТАСС, 30 декабря. Ростехнадзор выдал Нововоронежской АЭС лицензию, предусматривающую повторный дополнительный срок эксплуатации четвертого энергоблока станции на 13 лет, сообщается в понедельник на сайте концерна "Росэнергоатом".

"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала Нововоронежской АЭС лицензию на повторный дополнительный срок эксплуатации энергоблока № 4 на 13 лет. Таким образом, энергоблок прослужит 60 лет вместо проектных 30", - говорится в сообщении.

Модернизация энергоблока № 4 началась еще в 2017 году, в январе 2019 года обновленный энергоблок вывели на номинальную мощность. По программе модернизации, в том числе для повышения уровня безопасности, на энергоблоке внедрили пассивную систему охлаждения. При необходимости раствор бора из специальных гидроемкостей поступает в активную зону реакторной установки и охлаждает ее, что предоставляет дополнительное время для запуска систем безопасности. Всего с 2001 года был продлен срок службы 27 российских энергоблоков.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на берегу реки Дон, в 45 км южнее Воронежа. Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй - в 1969 году, третий - в 1971 году, четвертый - в 1972 году, пятый - в 1980 году. Энергоблоки № 1 и № 2 остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Энергоблок № 3 остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 году. Энергоблок № 6 АЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 года, энергоблок № 7 АЭС - 31 октября 2019 года.

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