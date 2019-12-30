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Чижов заявил, что транзит российского газа в ЕС через Украину перестал быть проблемой

Постпред России при ЕС при этом отметил, что разделяет оценку зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который заявил, что по итогам переговоров в выигрыше остались все

БРЮССЕЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Вопрос о транзите российского газа в Евросоюз через Украину решен, и на ближайшее время перестал быть проблемой. Об этом в интервью ТАСС в понедельник заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

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"Надеюсь, что тема транзита российского газа через территорию Украины на ближайшее время закрыта и проблем в этой сфере больше быть не должно", - сказал он, подчеркнув, что результатом трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по газу стало компромиссное решение, где все стороны смогли сделать шаг навстречу друг другу.

Говоря о выигравших и проигравших по итогам переговоров, Чижов отметил: "В любых переговорах есть стартовые, запросные позиции, и есть результат, который в большинстве случаев является компромиссом. В данном конкретном случае я готов разделить оценку зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который заявил, что в выигрыше все. В том числе и Еврокомиссия, и он лично, поскольку ему продлили полномочия по ведению трехсторонних переговоров до конца года, и он, получается, успешно справился".

"Нам удалось перевернуть страницу со всеми юридическими претензиями к "Газпрому", причем не только нынешними, но и теми, которые могли быть выдвинуты в дальнейшем - это серьезный положительный результат. Что касается необходимости выплат "Газпромом" $2,9 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража, то Россия уважает это решение, имея также в виду, что и Украине предстоит выполнить решение Лондонского арбитража по возвращению долга 2013 года в $3 млрд", - добавил российский постпред.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине.

Кроме того, в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годы.

Теги
УкраинаРоссияЧижов, Владимир АлексеевичШефчович, Марош
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